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Как зимнее хранение в гараже вредит автомобилю

Вред для авто: опасности зимнего хранения в гараже
0:52
Авто

Многие водители уверены, что зимой автомобиль лучше хранить в гараже. Но стоит задуматься: действительно ли это так безопасно для машины в условиях низких температур?

Вред для авто: опасности зимнего хранения в гараже
Фото: Pravda.Ru by Сергей Кобин is licensed under All rights reserved

В отличие от хранения на улице, закрытое помещение с теплом может причинить больше вреда, чем пользы. Разница температур внутри гаража и снаружи приводит к таянию снега и льда на автомобиле. В результате этого процесса кузов машины начинает подвергаться коррозии.

Ещё одна проблема — недостаток вентиляции. Из-за неё влага остаётся на поверхности, не успевая испариться, что способствует образованию ржавчины и появлению неприятных запахов. На открытом воздухе подобных трудностей обычно не возникает, ведь природная циркуляция воздуха помогает высыханию автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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