Как МВД планирует повысить безопасность на дорогах и снизить смертность

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Министерство внутренних дел России разработало пилотный проект, направленный на повышение безопасности на дорогах, с целью снизить смертность в ДТП на 50%. Как сообщает заместитель начальника управления организации службы (УОС) МВД Евгений Артемов, этот план предусматривает реализацию комплекса мер, которые помогут сократить число жертв дорожно-транспортных происшествий.

Фото: unsplash.com by Тобиас Зилс херрцетт, CC0

В мае этого года президент России Владимир Путин подписал указ о снижении смертности на дорогах и призвал к двукратному сокращению уровня смертности в ДТП к 2030 году. В связи с этим планируется внедрение ряда мер, направленных на улучшение безопасности для всех участников дорожного движения.

Один из ключевых элементов программы — обустройство на трассах разделительных полос с удерживающими ограждениями, по аналогии с разделительной полосой на МКАД. Помимо этого, будет уделено больше внимания зонам обгона, где станут учитывать минимальные дистанции видимости встречного транспорта и необходимость обеспечить безопасный манёвр.

Для оперативной помощи пострадавшим в ДТП планируется использовать вертолёты, что позволит значительно сократить время доставки в больницы. Современные вертолёты могут совершать посадку в любом подходящем месте, что позволяет быстрее транспортировать пострадавших, не дожидаясь специальных посадочных площадок.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.



