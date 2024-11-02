Из-за изображений роботакси продюсеры Бегущего по лезвию 2049 подали в суд на Илона Маска

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Голливудская компания "Alcon Entertainment", стоящая за фильмом "Бегущий по лезвию 2049", подала в суд на Илона Маска за нарушение авторских прав, обвинив его в незаконном использовании образов из этого фильма для продвижения нового робота-такси Tesla, сообщает New York Times.

Фото: Reuters by Tesla is licensed under Free More info

В иске говорится, что использование инструментов искусственного интеллекта для создания почти идентичных изображений названо "недобросовестным и намеренно злонамеренным ходом", призванным сделать маркетинговое мероприятие "более привлекательным для мировой аудитории и неправомерно использовать бренд "Бегущий по лезвию 2049" для продажи автомобилей Tesla".

Известно также, что компания ранее отклонила запрос на использование изображений из кинофильма.

"Бегущий по лезвию 2049" был профинансирован и спродюсирован компанией Alcon и выпущен Warner Bros. в 2017 году. В фильме Гослинг играет биоинженерного человека, живущего в постапокалиптической Америке, и в нём важную роль играет полностью автономный автомобиль с искусственным интеллектом.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.





Роботакси — такси, беспилотный автомобиль, который по стандартам SAE должен иметь 5-й или хотя бы 4-й (на этапе тестирования) уровень автоматизированности управления. Это означает, что авто должно быть способно к безопасному передвижения по заданному маршруту.

