Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Volkswagen планирует сокращать расходы на фоне кризиса
Испанские учёные раскрыли причину мощного наводнения в Валенсии
Почему татуировки могут быть опасны для лимфатических узлов
Как избежать дефицита витаминов: советы от токсиколога
Уход за цитрусовыми: как сохранить урожай зимой
Опасные болезни, которые можно подхватить от бродячих животных
Свежие, замороженные или консервированные овощи: что выбрать
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Всё чисто, бесплатно и удобно: блогерша делится впечатлениями от комфортной жизни в США

Из-за изображений роботакси продюсеры Бегущего по лезвию 2049 подали в суд на Илона Маска

1:15
Авто

Голливудская компания "Alcon Entertainment", стоящая за фильмом "Бегущий по лезвию 2049", подала в суд на Илона Маска за нарушение авторских прав, обвинив его в незаконном использовании образов из этого фильма для продвижения нового робота-такси Tesla, сообщает New York Times.

Из-за изображений роботакси продюсеры Бегущего по лезвию 2049 подали в суд на Илона Маска
Фото: Reuters by Tesla is licensed under Free More info

В иске говорится, что использование инструментов искусственного интеллекта для создания почти идентичных изображений названо "недобросовестным и намеренно злонамеренным ходом", призванным сделать маркетинговое мероприятие "более привлекательным для мировой аудитории и неправомерно использовать бренд "Бегущий по лезвию 2049" для продажи автомобилей Tesla".

Известно также, что компания ранее отклонила запрос на использование изображений из кинофильма.

"Бегущий по лезвию 2049" был профинансирован и спродюсирован компанией Alcon и выпущен Warner Bros. в 2017 году. В фильме Гослинг играет биоинженерного человека, живущего в постапокалиптической Америке, и в нём важную роль играет полностью автономный автомобиль с искусственным интеллектом.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.
 

Роботакси — такси, беспилотный автомобиль, который по стандартам SAE должен иметь 5-й или хотя бы 4-й (на этапе тестирования) уровень автоматизированности управления. Это означает, что авто должно быть способно к безопасному передвижения по заданному маршруту.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью
Авто
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью Аудио 
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Еда и рецепты
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора Аудио 
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Домашние животные
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья? Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: США определили Зеленскому дедлайн, массовые удары "Искандерами" по тылам Украины
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Последние материалы
Уход за цитрусовыми: как сохранить урожай зимой
Опасные болезни, которые можно подхватить от бродячих животных
Свежие, замороженные или консервированные овощи: что выбрать
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Всё чисто, бесплатно и удобно: блогерша делится впечатлениями от комфортной жизни в США
Из-за изображений роботакси продюсеры Бегущего по лезвию 2049 подали в суд на Илона Маска
Секреты деревенского стиля: как привнести тепло и уют в интерьер
Сергей Безруков вышел в свет с женой и детьми: какие лапочки все
Российский фигурист обвинил ISU в том, что ему не выплатили €4 тыс. призовых
Фильмы ужасов оказались полезны для укрепления психики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.