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Основные ошибки водителей в зимний период

Ошибки водителей зимой: что нельзя делать
1:57
Авто

Зимние холода часто становятся испытанием для автомобилистов, и ошибки при подготовке машины к поездке могут обернуться большими неприятностями. Знание нескольких простых правил поможет избежать сложностей и сохранить автомобиль в хорошем состоянии.

Ошибки водителей зимой: что нельзя делать
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Главное правило перед началом движения зимой — тщательно очистить машину от снега. Полный обзор водителя — залог безопасности, поэтому убирать нужно не только снег со стёкол, но и снежную шапку с крыши. Оставленный снег может при торможении сползти на лобовое стекло или попасть на едущий сзади автомобиль, что легко создаёт аварийную ситуацию.

При очистке наледи со стёкол важно помнить: использование тёплой или горячей воды — это прямой путь к трещинам и новому слою наледи. Вместо этого лучше применять проверенные зимние средства.

Для беспроблемного доступа в машину после морозной ночи полезно обработать резиновые уплотнители дверей специальным составом, предотвращающим примерзание. Однако после успешного открытия двери водителей поджидает ещё одна проблема — запуск двигателя. Чтобы "разбудить" аккумулятор, достаточно несколько раз мигнуть дальним светом. Если запуск с первого раза не удался, лучше выждать 5-10 секунд перед новой попыткой. Не следует настойчиво крутить стартер, надеясь на удачу, — разряженный аккумулятор требует помощи извне.

Прогрев двигателя — тема, вызывающая массу споров. Хотя он действительно продлевает жизнь мотора, долгий холостой прогрев увеличивает расход топлива и изнашивает детали. Современные автомобили, как правило, требуют лишь нескольких секунд работы перед поездкой. Чтобы детали подвески и трансмиссии также "проснулись", первые метры пути лучше проехать плавно и аккуратно.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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