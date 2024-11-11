Основные детали для замены при покупке авто с пробегом

Какие детали нужно заменить при покупке машины с пробегом

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

При покупке автомобиля с пробегом важно не только внимательно осмотреть его состояние, но и заменить ряд ключевых деталей и расходников, чтобы избежать возможных неприятностей. Продавцы, особенно стремящиеся поскорее избавиться от машины, могут скрывать определённые проблемы, поэтому доверять их словам безоговорочно не стоит. Ситуация становится ещё сложнее, если дело касается покупки у перекупщиков, которые зачастую заботятся только о получении максимальной выгоды.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Первое, что следует сделать после покупки подержанной машины, — заменить моторное масло. Затем необходимо обновить воздушный фильтр и, если это предусмотрено конструкцией, заменить фильтр салона. Обязательно нужно установить новые топливный и масляный фильтры. Не забывайте проверить уровень антифриза и тормозной жидкости и при необходимости заменить их.

Жидкость в гидроусилителе руля также требует проверки и, при необходимости, доливки. Дополнительно рекомендуется заменить свечи зажигания. Отдельного внимания заслуживает ремень ГРМ: его обрыв может привести к капитальному ремонту двигателя, поэтому его замена обязательна.

Проверьте уровень масла в коробке передач. Интервалы замены масла различаются: для автоматических коробок передач это может быть каждые 50 тысяч километров, а для механических — раз в 100-120 тысяч. Для проверки стоит обратиться на станцию техобслуживания.

Автомобили, выпущенные около 20 лет назад, часто проектировались с расчётом на долгую службу, поэтому своевременное обновление ключевых узлов и систем обеспечит долгую и надёжную эксплуатацию даже при значительном пробеге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

