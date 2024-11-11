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Обязательные предметы для зимних поездок на авто

Пять вещей, которые спасут вас на зимней дороге
1:40
Авто

Зима на дороге требует особой подготовки. В машине всегда должна быть щётка для снега, провода для запуска двигателя и другие полезные вещи. Если аккумулятор разрядился, без помощи не обойтись, и в этом случае провода для запуска станут настоящим спасением — они помогут "прикурить" от другой машины. Лучше выбирать длинные кабели, чтобы удобно дотянуться до соседнего автомобиля.

Пять вещей, которые спасут вас на зимней дороге
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Пусковое устройство для аккумулятора добавит уверенности, ведь оно позволит завести машину даже с полностью разряженным аккумулятором, не завися ни от кого. Щётка с плотной щетиной справится даже с плотным снегом, а скребок из поликарбоната станет верным помощником в борьбе с льдом на стёклах и прослужит долго.

Важно помнить: оставленный снег на крыше может засыпать лобовое стекло при торможении, создавая опасность. Также не забывайте о запасе незамерзающей жидкости — она быстро расходуется, и запас точно не будет лишним.

Сэнд-траки станут полезными, если автомобиль застрянет в снегу: они обеспечат сцепление и помогут выбраться. Лопата с телескопической ручкой займёт минимум места и пригодится в трудной ситуации. В темноте надёжный фонарик поможет увидеть детали происшествия или ориентироваться на местности.

Не менее важны тёплые вещи, особенно из верблюжьей или овечьей шерсти. Они согреют в случае поломки на трассе, пока вы ждёте помощь. И, конечно, подготовка к зиме включает замену летней резины на зимнюю — лучше позаботиться об этом заранее.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Зима́ — одно из четырёх времён года, между осенью и весной.

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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