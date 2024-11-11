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Основные шаги подготовки автомобиля к зиме

Как подготовить машину к зиме и не попасть в беду
1:25
Авто

Подготовка автомобиля к зимнему периоду требует внимания к множеству важных деталей. Смена летней резины на зимнюю — лишь первый шаг.

Как подготовить машину к зиме и не попасть в беду
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Необходимо заменить воду в бачке омывателя на незамерзающую жидкость, которая справится с низкими температурами и обеспечит чистоту стёкол. Зимний период требует также замены моторного масла на менее вязкое — это облегчит работу двигателя при холодах.

Важно проверить и заменить изношенные стеклоочистители. Старые "дворники" в мороз могут создавать неудобства и ухудшать видимость. Для владельцев дизельных автомобилей критично использование качественного зимнего топлива.

Перед первыми заморозками нужно убедиться в отсутствии ржавчины на кузове. Для дополнительной защиты от реагентов, которые могут повредить лакокрасочное покрытие, рекомендуется нанести защитную плёнку на кузов. Установка предпускового подогревателя поможет избежать проблем с запуском двигателя в мороз.

Защитить днище автомобиля стоит для предотвращения повреждений при движении по заснеженным дорогам. Скребок становится незаменимым помощником сразу после первого снегопада. А регулярные мойки помогут сохранить машину в чистоте даже зимой — силиконовое покрытие на дверных уплотнителях убережёт их от примерзания.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Зима́ — одно из четырёх времён года, между осенью и весной.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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