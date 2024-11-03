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Новый рекорд на рынке подержанных мотоциклов: более 100 тыс. продаж

2:09
Авто

Согласно данным "АВТОСТАТ", за первые девять месяцев этого года в России было куплено 100,5 тыс. подержанных мотоциклов, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Новый рекорд на рынке подержанных мотоциклов: более 100 тыс. продаж
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В прошлом году рынок подержанной мототехники достиг рекордного объема — 103,7 тыс. единиц, впервые преодолев 100-тысячный рубеж. Ожидается, что в 2024 году рынок установит новый рекорд, и это может произойти уже по итогам октября.

В рейтинге по маркам лидирует Honda с 21,6 тыс. мотоциклов, на её долю приходится почти 22% рынка. На втором месте находится Yamaha с результатом 15,6 тыс. мотоциклов, а третье место занимает Suzuki с 9,6 тыс. экземпляров. Также в пятёрку вошли Kawasaki и BMW (9 тыс. и 8,1 тыс. соответственно). Harley-Davidson тоже преодолел отметку в 5 тыс. проданных подержанных мотоциклов — их было продано 5,2 тыс.

Среди моделей самым популярным оказался Honda CBR, продано 4,6 тыс. экземпляров этой модели. Следом за ней идет Honda CB с результатом 3,8 тыс. мотоциклов. Преодолели отметку в 2 тыс. также Yamaha XVS и Suzuki GSX — по 2,1 тыс. проданных единиц у каждой модели.

Лидерами среди регионов стали Москва (16,6 тыс.), Подмосковье (11 тыс.) и Санкт-Петербург (6,2 тыс. мотоциклов). В пятёрке регионов с самыми высокими продажами также Краснодарский край (5,9 тыс.) и Свердловская область (4 тыс. мотоциклов), а в других регионах показатели не превышают 3 тыс. экземпляров.

Уточнения

Yamaha Corporation — японская транснациональная компания, крупнейший производитель музыкальных инструментов, также занимается производством акустических систем, звукового оборудования и спортивного инвентаря.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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