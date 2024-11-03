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Jaguar прекращает продажи новых авто в Великобритании: чего ждать

1:29
Авто

Великобритания стала первой страной, где полностью прекратились продажи новых автомобилей Jaguar. Как сообщает Autocar, последнее новое авто — кроссовер F-Pace — снято с реализации, и теперь британские дилеры смогут предлагать только подержанные модели Jaguar вплоть до 2026 года, когда компания завершит планируемую перезагрузку бренда.

Jaguar прекращает продажи новых авто в Великобритании: чего ждать
Фото: Wikipedia by Marria01, PDM

Причиной прекращения продаж новых автомобилей Jaguar в Великобритании является стратегия Reimagine ("Переосмысление"), представленная в феврале 2021 года. В рамках этой стратегии Jaguar намерен к 2025 году полностью перейти на выпуск электромобилей, а Land Rover планирует следовать этому примеру к 2030 году.

Ранее в этом году Jaguar уже прекратил продажу своих моделей XE, XF и F-Type в Великобритании. Однако производство некоторых моделей внедорожников для других рынков пока продолжается.

До конца текущего года Jaguar планирует представить свою обновленную концепцию. Первой моделью станет роскошный электрический гранд-турер с двумя рядами сидений, который, по слухам, составит конкуренцию Porsche Taycan. Вслед за ним ожидается выпуск нового премиального внедорожника и седана, и все новинки будут базироваться на единой архитектуре.

Уточнения

Jaguar (Ягуар) — бренд транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover. Штаб-квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит руководству индийской компании Tata Motors.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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