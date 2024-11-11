Самые доступные автомобили E-класса в России

Авто бизнес-класса: лидеры по доступности в России

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На российском рынке составили рейтинг самых доступных автомобилей бизнес-класса. Исследование показало средние цены на популярные модели.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Лидером по доступности стал Genesis G80 с ценником в среднем 3,2 миллиона рублей. Чуть дороже, на втором месте, оказался Volvo S90 — его средняя стоимость составила 3,3 миллиона рублей.

Третье место занял Lexus ES с ценой 3,4 миллиона рублей. Четвёртую и пятую позиции в рейтинге заняли Jaguar XF и BMW 5-Series, которые можно приобрести за 3,7 и 3,8 миллиона рублей соответственно.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

