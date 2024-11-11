Самые доступные автомобили E-класса в России

На российском рынке составили рейтинг самых доступных автомобилей бизнес-класса. Исследование показало средние цены на популярные модели.
Лидером по доступности стал Genesis G80 с ценником в среднем 3,2 миллиона рублей. Чуть дороже, на втором месте, оказался Volvo S90 — его средняя стоимость составила 3,3 миллиона рублей.
Третье место занял Lexus ES с ценой 3,4 миллиона рублей. Четвёртую и пятую позиции в рейтинге заняли Jaguar XF и BMW 5-Series, которые можно приобрести за 3,7 и 3,8 миллиона рублей соответственно.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Эти автомобили заставят вас чаще ездить к мастеру, чем по делам.