Зачем знать развесовку автомобиля: разбор для новичков

3:46 Your browser does not support the audio element. Авто

Начнем с того, что здесь мы не будем вдаваться в детали спортивной настройки развесовки, регулировки подвески или технические аспекты эластокинематики. Мы рассмотрим развесовку в простом, "гражданском" формате, полезном для обычного водителя.

Фото: alpine-cars.co.uk by Alpine

Что такое развесовка?

Развесовка — это распределение веса автомобиля между передней и задней осью, а также между колесами. Например, если распределение массы по осям составляет 60:40, то при весе машины в тонну 600 кг приходятся на переднюю ось, а 400 кг — на заднюю.

Обычно говорят о развесовке по осям, но важно помнить, что вес может распределяться неравномерно и между колесами одной оси, что тоже влияет на управляемость.

От чего зависит развесовка?

На развесовку влияют многие факторы, и инженеры тонко настраивают её для оптимальных характеристик. Основной фактор — расположение двигателя и коробки передач. В зависимости от расположения относительно колесной базы выделяют четыре компоновки: переднемоторную, передне-среднемоторную, задне-среднемоторную и заднемоторную. Современные автомобили чаще используют переднемоторную или передне-среднемоторную компоновки, чтобы добиться более равномерного распределения веса.

На развесовку влияют также тип кузова, конструкция подвески, расположение бензобака и даже колеса. Иногда для лучшей развесовки аккумулятор размещают в багажнике. Также применяется сложная transaxle-компоновка, когда коробка передач устанавливается на задней оси — такой подход встречается в спортивных автомобилях.

Какие факторы могут изменить развесовку?

В процессе эксплуатации развесовка автомобиля тоже изменяется. Число пассажиров, вес груза, уровень топлива в баке — все это влияет на фактическое распределение массы. Кроме того, динамическое перераспределение массы происходит при разгоне и торможении: на разгоне задняя ось нагружается, на торможении — передняя.

Изменение развесовки также может возникнуть из-за износа или поломки подвески. Например, поврежденная пружина нарушает равномерное распределение веса между колесами на одной оси, что также отражается на управляемости.

Почему развесовка важна для водителя?

Развесовка напрямую влияет на поведение автомобиля в поворотах, особенно при интенсивных маневрах. Машина с тяжелым мотором на передней оси будет склонна к выносу передней части в повороте, особенно на скользкой дороге. Например, в маслкарах 60-х годов, где тяжелый V8 смещал центр тяжести вперед, машина хорошо шла по прямой, но тяжело поворачивала. А Porsche 911 с заднемоторной компоновкой, наоборот, стремится повернуть в дуге из-за расположения двигателя.

Для переднеприводных авто с небольшими двигателями также важно помнить о перераспределении массы при старте или резком торможении, когда задние колеса легко разгружаются, что влияет на сцепление. На неровных дорогах тяжелый передок может осложнить преодоление крутых подъемов, особенно если передние колеса перегружаются.

Наконец, наличие пассажиров и груза также меняет развесовку, и водитель должен учитывать это при маневрах. Загрузка автомобиля, будь то люди в салоне или багаж в багажнике, влияет на баланс автомобиля, что особенно важно при поворотах и торможении.

Уточнения

Вес — сила, с которой тело действует на опору (или подвес, или другой вид крепления), препятствующую падению, возникающая в поле сил тяжести.

