Рекомендации по защите автомобиля от угона

Автолюбителям стоит обратить внимание на несколько эффективных способов защиты машины от угона. Во-первых, выбирайте модели, которые не пользуются популярностью на чёрном рынке, чтобы снизить риск кражи. Однако не стоит забывать, что редкие автомобили тоже привлекают преступников из-за дорогих запчастей.
Ещё один метод — это сделать автомобиль заметным и легко узнаваемым. Например, машины с нестандартным цветом или необычным рисунком на кузове чаще всего остаются без внимания угонщиков. Также полезно устанавливать специальные, стойкие к удалению метки, которые могут помочь доказать право собственности на транспортное средство.
И всё же самым надёжным способом защиты остаётся хранение автомобиля в гараже или использование услуг охраняемой парковки.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Кра́жа — тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях.
Эти автомобили заставят вас чаще ездить к мастеру, чем по делам.