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Рекомендации по защите автомобиля от угона

Как защитить авто от угона: простые советы
0:52
Авто

Автолюбителям стоит обратить внимание на несколько эффективных способов защиты машины от угона. Во-первых, выбирайте модели, которые не пользуются популярностью на чёрном рынке, чтобы снизить риск кражи. Однако не стоит забывать, что редкие автомобили тоже привлекают преступников из-за дорогих запчастей.

Как защитить авто от угона: простые советы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ещё один метод — это сделать автомобиль заметным и легко узнаваемым. Например, машины с нестандартным цветом или необычным рисунком на кузове чаще всего остаются без внимания угонщиков. Также полезно устанавливать специальные, стойкие к удалению метки, которые могут помочь доказать право собственности на транспортное средство.

И всё же самым надёжным способом защиты остаётся хранение автомобиля в гараже или использование услуг охраняемой парковки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Кра́жа — тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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