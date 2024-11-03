Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем знать развесовку автомобиля: разбор для новичков
Как избежать лишнего веса после 40: советы диетологов
Как осенью заготовить грунт для будущей рассады
Три домашних маски, которые очистят поры и уберут чёрные точки
Процентные ставки по вкладам в России достигли 20,17%: это ещё не конец
Растения-захватчики, о которых стоит знать каждому садоводу
Рецепт харчо, который покорит вас с первой ложки
Прочность и дизайн: Россиянам назвали преимущества натяжных потолков
Ранний урожай без хлопот: какие овощи посадить под зиму для максимальной отдачи

Как полировка влияет на ЛКП и когда её стоит делать

2:45
Авто

Генеральный директор детейлинг-центра Carbase Алексей Северов рассказал о плюсах и минусах полировки автомобилей, тонкостях процесса и различиях в подходе для машин разного происхождения.

Как полировка влияет на ЛКП и когда её стоит делать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Отвечая на вопрос о пользе или вреде полировки для лакокрасочного покрытия (ЛКП), Северов отметил, что всё зависит от целей и профессионализма исполнителя. Полировка позволяет удалить царапины и потёртости, возвращая автомобилю первоначальный блеск. При правильном выполнении она не вредит кузову.

Количество возможных полировок определяется толщиной лака на кузове, которую измеряют толщиномером. В зависимости от модели и марки автомобиля можно проводить от 3 до 5 профессиональных полировок, подчеркнул Северов, добавив, что неправильно выполненная полировка может повредить лак уже с первого раза.

Глубокая восстановительная полировка занимает от 12 до 15 часов, что в среднем растягивается на два дня. Время зависит от размеров кузова и типа лака. Эффект от полировки держится до появления новых повреждений ЛКП, поскольку процедура полностью удаляет царапины, а не маскирует их. Блеск сохраняется дольше при правильном уходе, включая мойку с использованием качественной автокосметики.

Северов также отметил различия в полировке автомобилей в зависимости от страны их производства, так как у машин разных производителей различаются толщина и твёрдость лакового слоя. Для японских автомобилей применяются малоабразивные пасты, для немецких — высокоабразивные, а для китайских, по словам эксперта, используется более мягкий подход, поскольку их лак твёрже японского, но мягче немецкого.

Полировка подходит для всех автомобилей, но она не справляется со сколами, для устранения которых требуется покраска. Полировать можно также автомобильную оптику — это помогает восстановить прозрачность фар.

Стоимость полировки зависит от класса авто и сложности работы. Северов предупреждает, что при отсутствии опыта не стоит заниматься полировкой самостоятельно, так как легко повредить ЛКП, неправильно подобрав пасту.

Чтобы продлить блеск после полировки, эксперт рекомендует обращаться на качественные мойки, где не используют дешёвые растворители и высокощелочную химию, которая может повредить ЛКП. "Самомойки" и незащищённые мойки на открытых постах также нежелательны, поскольку автомобиль на них подвержен агрессивному воздействию внешней среды, такой как пыль и грязь.

Уточнения

Полирование является отделочной операцией обработки металлических, стеклянных, деревянных, пластиковых, тканых и других поверхностей. Суть полирования — снятие тончайших слоев обрабатываемого материала механическими, химическими, электролитическими или методами ионного облучения, придание поверхности малой шероховатости и зеркального блеска. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Еда и рецепты
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора Аудио 
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Авто
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше Аудио 
Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался
Наука и техника
Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Американский утиль. Украина потеряла большую часть поставленных Западом танков Abrams Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Последние материалы
Американский утиль. Украина потеряла большую часть поставленных Западом танков Abrams
Растения-захватчики, о которых стоит знать каждому садоводу
Рецепт харчо, который покорит вас с первой ложки
Прочность и дизайн: Россиянам назвали преимущества натяжных потолков
Как избежать проблем с ногами зимой: советы от эксперта
Ранний урожай без хлопот: какие овощи посадить под зиму для максимальной отдачи
В России благоустроили более пяти тысяч дворовых территорий
Как сделать рассольник ещё вкуснее: простые советы
Россиянам раскрыли новую уловку недобросовестных арендодателей
Отец Сосо Павлиашвили сравнил сына с гадким утёнком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.