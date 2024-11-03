Как полировка влияет на ЛКП и когда её стоит делать

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Генеральный директор детейлинг-центра Carbase Алексей Северов рассказал о плюсах и минусах полировки автомобилей, тонкостях процесса и различиях в подходе для машин разного происхождения.

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Отвечая на вопрос о пользе или вреде полировки для лакокрасочного покрытия (ЛКП), Северов отметил, что всё зависит от целей и профессионализма исполнителя. Полировка позволяет удалить царапины и потёртости, возвращая автомобилю первоначальный блеск. При правильном выполнении она не вредит кузову.

Количество возможных полировок определяется толщиной лака на кузове, которую измеряют толщиномером. В зависимости от модели и марки автомобиля можно проводить от 3 до 5 профессиональных полировок, подчеркнул Северов, добавив, что неправильно выполненная полировка может повредить лак уже с первого раза.

Глубокая восстановительная полировка занимает от 12 до 15 часов, что в среднем растягивается на два дня. Время зависит от размеров кузова и типа лака. Эффект от полировки держится до появления новых повреждений ЛКП, поскольку процедура полностью удаляет царапины, а не маскирует их. Блеск сохраняется дольше при правильном уходе, включая мойку с использованием качественной автокосметики.

Северов также отметил различия в полировке автомобилей в зависимости от страны их производства, так как у машин разных производителей различаются толщина и твёрдость лакового слоя. Для японских автомобилей применяются малоабразивные пасты, для немецких — высокоабразивные, а для китайских, по словам эксперта, используется более мягкий подход, поскольку их лак твёрже японского, но мягче немецкого.

Полировка подходит для всех автомобилей, но она не справляется со сколами, для устранения которых требуется покраска. Полировать можно также автомобильную оптику — это помогает восстановить прозрачность фар.

Стоимость полировки зависит от класса авто и сложности работы. Северов предупреждает, что при отсутствии опыта не стоит заниматься полировкой самостоятельно, так как легко повредить ЛКП, неправильно подобрав пасту.

Чтобы продлить блеск после полировки, эксперт рекомендует обращаться на качественные мойки, где не используют дешёвые растворители и высокощелочную химию, которая может повредить ЛКП. "Самомойки" и незащищённые мойки на открытых постах также нежелательны, поскольку автомобиль на них подвержен агрессивному воздействию внешней среды, такой как пыль и грязь.

Уточнения

Полирование является отделочной операцией обработки металлических, стеклянных, деревянных, пластиковых, тканых и других поверхностей. Суть полирования — снятие тончайших слоев обрабатываемого материала механическими, химическими, электролитическими или методами ионного облучения, придание поверхности малой шероховатости и зеркального блеска.



