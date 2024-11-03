Как снизить мощность двигателя и уменьшить налог на авто: советы ГАИ

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Многие автомобилисты выбирают автомобиль, основываясь на эмоциях: представляя себя за рулем мощного авто, они не задумываются о получении налоговых квитанций за излишние лошадиные силы. Однако ежегодные квитанции из налоговой могут серьезно охладить энтузиазм, ведь за повышенную мощность порой приходится доплачивать от 40 до 50 тысяч рублей. Особенно неприятно, когда мощность двигателя превышает налоговый порог всего на несколько лошадиных сил.

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Возможно ли снизить этот показатель в ПТС?

Представитель ГАИ объяснил, что иногда таможня при оформлении документов может завышать мощность двигателя, выбрав некорректные данные из каталога. Поэтому важно проверять корректность характеристик при получении документов. Если вы обнаружили ошибку, можно сразу попросить её исправить. В противном случае, неправильные данные поступят в налоговую, что обернется дополнительными расходами.

Если обнаружена ошибка в ПТС, владелец должен обратиться в дилерский центр, где приобретал автомобиль, и получить официальную выписку с характеристиками двигателя от производителя. С этим документом следует отправиться в отделение ГАИ, где была регистрация, и подать заявление об исправлении данных. Нередко для подтверждения информации может потребоваться независимая техническая экспертиза. В случае отказа в ГАИ, водителю, вероятно, придется обратиться в суд, который чаще всего принимает сторону автомобилиста при наличии необходимых доказательств.

Для самостоятельного снижения мощности ДВС требуется перепрограммированный блок управления двигателем и перерегистрация авто. Владелец должен получить предварительное заключение от испытательной лаборатории, подтверждающее выполнение нужных работ, и с этим документом обратиться в ГАИ для получения разрешения на дефорсирование двигателя. Затем владелец получит направление в аккредитованный испытательный центр, где специалисты проверят изменения и выдадут заключение о переоборудовании. После этого документы снова предоставляются в ГАИ для внесения корректировок в ПТС.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

