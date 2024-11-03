С января 2025 года в России ожидается рост цен на бензин, о чем сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Юшков отметил, что основной причиной подорожания станет повышение акцизов на бензин и дизельное топливо. Это повлияет на стоимость горючего, особенно на заправках. В последние годы повышение акцизов стало одним из главных факторов, способствующих росту цен на топливо в рознице, добавил эксперт.
По его словам, в начале 2025 года рост цен на бензин продолжится, пока не возникнет риск превышения инфляции. Юшков считает, что власти могут ограничить повышение цен, если темпы подорожания топлива превысят уровень инфляции.
То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей. Химическое топливо выделяет энергию в ходе экзотермических химических реакций при горении, ядерное топливо — в ходе ядерных реакций.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".