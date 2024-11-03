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Эксперт прогнозирует рост цен на бензин в 2025 году: в чем причина

0:51
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С января 2025 года в России ожидается рост цен на бензин, о чем сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт прогнозирует рост цен на бензин в 2025 году: в чем причина
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Юшков отметил, что основной причиной подорожания станет повышение акцизов на бензин и дизельное топливо. Это повлияет на стоимость горючего, особенно на заправках. В последние годы повышение акцизов стало одним из главных факторов, способствующих росту цен на топливо в рознице, добавил эксперт.

По его словам, в начале 2025 года рост цен на бензин продолжится, пока не возникнет риск превышения инфляции. Юшков считает, что власти могут ограничить повышение цен, если темпы подорожания топлива превысят уровень инфляции.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей. Химическое топливо выделяет энергию в ходе экзотермических химических реакций при горении, ядерное топливо — в ходе ядерных реакций.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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