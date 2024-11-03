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Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста

1:32
Авто

Австрийская организация VKI, аналог Роскачества, провела тестирование зимних автомобильных шин популярных размеров 205/55 R16 и 215/55 R17, выявив модели с наихудшими характеристиками.

Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

По данным Роскачества, эксперты оценивали управляемость и тормозной путь на разных покрытиях — сухом, мокром и заснеженном, а также износостойкость и влияние на расход топлива.

Среди шин размера 205/55 R16 худшими оказались четыре модели:

  • Pirelli Cinturato Winter 2: плохо держат дорогу, что снижает безопасность.
  • GT Radial WinterPro 2 Evo: неэффективны на сухом асфальте.
  • Vredestein Wintrac: отличаются низкой износостойкостью.
  • Zeetex WH 1000: слабое сцепление как на сухой, так и на мокрой дороге.

Среди покрышек размером 215/55 R17 в аутсайдерах оказались три модели:

  • Triangle Winter X TW401: ненадежные на мокром покрытии.
  • Kenda Wintergen 2 KR501: за счет большого веса увеличивают расход топлива.
  • Davanti Wintoura+: показывают средние результаты на сухой и мокрой дороге и плохие — на зимнем покрытии, к тому же расход топлива повышается.

Уточнения

Тест (от англ. test «испытание, проверка») или испытание — способ изучения глубинных процессов деятельности системы, посредством помещения системы в разные ситуации и отслеживание доступных наблюдению изменений в ней.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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