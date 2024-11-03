Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста

Австрийская организация VKI, аналог Роскачества, провела тестирование зимних автомобильных шин популярных размеров 205/55 R16 и 215/55 R17, выявив модели с наихудшими характеристиками.
По данным Роскачества, эксперты оценивали управляемость и тормозной путь на разных покрытиях — сухом, мокром и заснеженном, а также износостойкость и влияние на расход топлива.
Среди шин размера 205/55 R16 худшими оказались четыре модели:
Среди покрышек размером 215/55 R17 в аутсайдерах оказались три модели:
Тест (от англ. test «испытание, проверка») или испытание — способ изучения глубинных процессов деятельности системы, посредством помещения системы в разные ситуации и отслеживание доступных наблюдению изменений в ней.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".