Госдума отклонила законопроекты по регулированию принудительной эвакуации

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Госдума России отклонила в первом чтении два законопроекта, касающихся принудительной эвакуации автомобилей. Первый документ предлагал остановить эвакуацию, если владелец машины успел заявить о наличии в салоне документов, подтверждающих его право на управление. Второй законопроект устанавливал ограничение на стоимость эвакуации, привязывая тариф к прожиточному минимуму региона.

Фото: ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу is licensed under public domain

Законопроект от 27 июня предполагал изменения в КоАП РФ, давая владельцу автомобиля право до начала эвакуации забрать документы из салона, чтобы показать их сотрудникам и, тем самым, подтвердить право на управление. В этом случае владельцу предлагалось сохранить административное наказание, но без эвакуации на штрафстоянку.

Второй законопроект от 4 июля касался тарифов на эвакуацию и содержание машины на штрафстоянке. Авторы подчеркнули, что в настоящее время стоимость эвакуации и хранения устанавливается региональными властями и нередко оказывается завышенной, превращаясь в дополнительное наказание. Депутаты предлагали ограничить ставку, сделав её не выше 20% от прожиточного минимума в регионе.

Уточнения

Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.

