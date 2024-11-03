Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты садоводов, как вырастить лимонное дерево
Климатические рекорды холода: где и как они зафиксированы
Как похудеть к Новому году: советы диетолога и фитнес-тренера
Как уменьшить расходы на отопление частного дома: ответил строительный эксперт
Корица: мощное средство против стресса и диабета
Сердцебиение за рулём: как пульс повышает риск ДТП
Почему гладкие киты оказались в опасности
России полный отказ от доллара сулит только выгоду
Кому противопоказаны кардиотренировки

Госдума отклонила законопроекты по регулированию принудительной эвакуации

1:18
Авто

Госдума России отклонила в первом чтении два законопроекта, касающихся принудительной эвакуации автомобилей. Первый документ предлагал остановить эвакуацию, если владелец машины успел заявить о наличии в салоне документов, подтверждающих его право на управление. Второй законопроект устанавливал ограничение на стоимость эвакуации, привязывая тариф к прожиточному минимуму региона.

Госдума отклонила законопроекты по регулированию принудительной эвакуации
Фото: ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу is licensed under public domain

Законопроект от 27 июня предполагал изменения в КоАП РФ, давая владельцу автомобиля право до начала эвакуации забрать документы из салона, чтобы показать их сотрудникам и, тем самым, подтвердить право на управление. В этом случае владельцу предлагалось сохранить административное наказание, но без эвакуации на штрафстоянку.

Второй законопроект от 4 июля касался тарифов на эвакуацию и содержание машины на штрафстоянке. Авторы подчеркнули, что в настоящее время стоимость эвакуации и хранения устанавливается региональными властями и нередко оказывается завышенной, превращаясь в дополнительное наказание. Депутаты предлагали ограничить ставку, сделав её не выше 20% от прожиточного минимума в регионе.

Уточнения

Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Красота и стиль
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента Аудио 
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью
Авто
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью Аудио 
Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Авто
Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Последние материалы
Сердцебиение за рулём: как пульс повышает риск ДТП
Госдума отклонила законопроекты по регулированию принудительной эвакуации
Почему гладкие киты оказались в опасности
России полный отказ от доллара сулит только выгоду
Кому противопоказаны кардиотренировки
Тайны Монреаля: Ночные проекции уносят зрителей на 400 лет назад
Учёные обнаружили звезду, вращающуюся быстрее, чем любой объект известный человечеству
Опасно ли плавать сразу после обеда: узнайте мнение экспертов
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Какие растения нужны в саду для дренажа: названы лучшие варианты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.