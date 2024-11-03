Сколько легковых машин зарегистрировано в России в 2024 году

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Автоэксперты опубликовали данные о легковом автопарке России на 1 июля 2024 года.

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По информации источника, в России насчитывалось 45 млн 24 тыс. 594 легковых автомобиля. Центральный федеральный округ занимает первое место по количеству зарегистрированных машин — 12 млн 938 тыс. 967 единиц. На втором месте — Приволжский федеральный округ с 8 млн 962 тыс. 133 автомобилями, а на третьем — Сибирский федеральный округ, где зарегистрировано 5 млн 388 тыс. 727 машин.

Среди отдельных регионов лидирует Москва с 3 млн 932 тыс. 141 зарегистрированным автомобилем. На втором месте Московская область — 2 млн 738 тыс. 173 авто, и замыкает тройку Краснодарский край, в котором зарегистрировано 1 млн 948 тыс. 502 машины.

Уточнения

Федера́льные округа́ Российской Федерации — макрорегионы, объединяющие субъекты РФ. Управляются через полномочных представителей президента. Не предусмотрены Конституцией РФ, в то же время ряд учёных относит округа к числу административно-территориальных единиц.



