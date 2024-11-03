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Автошколы России готовятся к переходу на дистанционное обучение

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Авто

Министерство просвещения Российской Федерации рассматривает возможность внедрения дистанционного обучения для будущих водителей. Планируется использовать государственные информационные системы, требующие авторизации через портал "Госуслуги".

Автошколы России готовятся к переходу на дистанционное обучение
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылева отмечает, что такое нововведение позволит сократить время и затраты на обучение как для автошкол, так и для учеников.

Ранее, в период пандемии, некоторые автошколы уже применяли элементы дистанционного обучения, проводя занятия через видеоплатформы.

Уточнения

Дистанционное обучение — образовательный процесс с применением совокупности телекоммуникационных технологий, имеющих целью предоставление возможности обучаемым освоить основной объём требуемой им информации без непосредственного контакта обучаемых и преподавателей в ходе процесса обучения.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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