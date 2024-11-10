Самые недорогие кроссоверы на российском рынке

Лидеры среди доступных кроссоверов в России

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В декабре 2023 года был представлен рейтинг самых доступных кроссоверов, представленных на российском автомобильном рынке. Конец года традиционно становится удачным временем для покупки новых автомобилей, поскольку дилеры предлагают максимальные скидки.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, CC BY-SA 4.0

Лидером списка оказался внедорожник LADA 4x4, который должен выйти в продажу в начале 2024 года. Его стоимость стартует от 523 900 рублей, что делает его привлекательным выбором для многих автолюбителей.

Второе место занял китайский Chery Tiggo 2, доступный за 673 тысячи рублей. Этот кроссовер оснащён передним приводом и бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра, развивающим 106 лошадиных сил.

На третьей позиции рейтинга находится полноприводный Chevrolet Niva с минимальной ценой от 678 тысяч рублей.

Четвёртое место досталось компактному кроссоверу Lifan X50 китайского производства. Его можно приобрести за 689 900 рублей.

Замыкает пятёрку Renault Duster, стоимость которого начинается от 719 тысяч рублей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

