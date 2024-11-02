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Трения продолжаются: ЕС направит представителей в Китай для разрешения тарифного спора по электромобилям

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Министерство торговли Китая 1 ноября подтвердило, что Европейский союз направит в страну своих представителей для переговоров по ценовым обязательствам в рамках тарифного спора по электромобилям, передает Reuters.

Трения продолжаются: ЕС направит представителей в Китай для разрешения тарифного спора по электромобилям
Фото: freepik.com by wirestock

Представители ЕС приедут в Китай для продолжения консультаций по конкретным предложениям о ценовых обязательствах после интенсивных переговоров, говорится в заявлении министерства.

"Китай приветствует это и надеется, что следующий раунд консультаций пройдёт в соответствии с принципами прагматизма и сбалансированности с целью достижения взаимоприемлемого решения", — сообщается в заявлении.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

Ра́унд (в переговорах) — относительно самостоятельный, обособленный временной этап, тур трудных и длительных переговоров.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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