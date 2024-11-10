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В России составили рейтинг самых продаваемых дизельных автомобилей

Топ лучших дизельных машин в России 2024 года
1:20
Авто

В первой половине 2024 года на российском рынке было продано 55,7 тысяч новых дизельных автомобилей — это на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Доля таких машин составила 8,3% от общего объёма продаж легковых авто.

Топ лучших дизельных машин в России 2024 года
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Лидером по продажам среди брендов стал BMW: с января по сентябрь было реализовано свыше 21 тысячи машин этой марки. Вторую позицию заняла Toyota с результатом 16,2 тысячи автомобилей, а на третьем месте оказался Mercedes, продавший 9,6 тысячи машин.

В первую десятку вошли также Volkswagen, Hyundai, Mitsubishi, Renault, KIA, Land Rover и Skoda.

Среди отдельных моделей наибольшей популярностью пользовался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с показателем продаж 6550 автомобилей. На втором месте расположился кроссовер Renault Duster (5234 экземпляра), а третью строчку занял Hyundai Santa Fe, который приобрели 4972 покупателя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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