Самые надёжные кроссоверы последних лет на немецком рынке

Лидеры надёжности среди кроссоверов: чем выделяются

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Надёжность — ключевой фактор при выборе автомобиля, который важен и для профессионалов, и для автолюбителей. На немецком рынке выделились самые надёжные кроссоверы последних лет. Лидирующими моделями среди автомобилей, выпущенных за последние три года, стали Mazda CX-3 и Mazda CX-5. В категории автомобилей возрастом до пяти лет первое место занял Audi Q5.

Фото: Wikipedia by M 93, CC BY-SA 3.0

Однако владельцы всё же нередко упоминают о таких недостатках, как слабые тормоза, повышенный расход масла и проблемы с работой светотехники. Завершает топ-3 надёжных кроссоверов последних пяти лет Opel Mokka и Mitsubishi ASX. Среди других моделей, попавших в рейтинг, можно отметить Honda CR-V, Volkswagen Tiguan, BMW X1 и BMW X3.

Примечательно, что в списке надёжных автомобилей значительное количество моделей составляют японские бренды.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

