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Советы по выбору незамерзающей жидкости для автомобиля

Как выбрать незамерзайку, чтобы не остаться без омывателя зимой
1:49
Авто

Зимой чистота стёкол напрямую влияет на безопасность на дорогах. Простая вода при низких температурах замерзает, что может вывести из строя систему омывания. В худшем случае лёд на лобовом стекле становится причиной аварийных ситуаций.

Как выбрать незамерзайку, чтобы не остаться без омывателя зимой
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Специальные жидкости для омывания стёкол и щётки со скребком помогают бороться с обледенением. Чтобы не столкнуться с проблемами, важно знать, как правильно выбрать и использовать незамерзающую жидкость.

Главное — залить зимний раствор до прихода морозов. Прежде чем сменить жидкость, следует полностью опустошить бачок, чтобы избавиться от остатков летнего раствора. Если жидкость уже замёрзла, автомобиль стоит прогреть в гараже и затем добавить концентрат незамерзайки.

Этиловый спирт — наиболее безопасный компонент. Незамерзайки с этиловым спиртом, водой и ПАВ считаются самыми безопасными. Однако высокая цена этанола побуждает некоторых производителей использовать менее качественные добавки.

Проверяйте сертификаты и протоколы испытаний перед покупкой. Изопропил обеспечивает стойкость к низким температурам, но его наличие не всегда гарантирует качество продукта. Поэтому важно смотреть не только на цену, но и на документы, подтверждающие качество.

Брендовые жидкости нередко дороже, хотя по составу могут не отличаться от бюджетных аналогов. Выбирайте товар, исходя из его качества, а не яркости этикетки.

Приобретать незамерзайку лучше заранее и в супермаркетах, где цена ниже. Заправки обычно продают её по завышенным ценам, зная, что водители вынуждены покупать продукт на месте.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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