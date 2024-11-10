Советы по выбору незамерзающей жидкости для автомобиля

Как выбрать незамерзайку, чтобы не остаться без омывателя зимой

1:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Зимой чистота стёкол напрямую влияет на безопасность на дорогах. Простая вода при низких температурах замерзает, что может вывести из строя систему омывания. В худшем случае лёд на лобовом стекле становится причиной аварийных ситуаций.

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Специальные жидкости для омывания стёкол и щётки со скребком помогают бороться с обледенением. Чтобы не столкнуться с проблемами, важно знать, как правильно выбрать и использовать незамерзающую жидкость.

Главное — залить зимний раствор до прихода морозов. Прежде чем сменить жидкость, следует полностью опустошить бачок, чтобы избавиться от остатков летнего раствора. Если жидкость уже замёрзла, автомобиль стоит прогреть в гараже и затем добавить концентрат незамерзайки.

Этиловый спирт — наиболее безопасный компонент. Незамерзайки с этиловым спиртом, водой и ПАВ считаются самыми безопасными. Однако высокая цена этанола побуждает некоторых производителей использовать менее качественные добавки.

Проверяйте сертификаты и протоколы испытаний перед покупкой. Изопропил обеспечивает стойкость к низким температурам, но его наличие не всегда гарантирует качество продукта. Поэтому важно смотреть не только на цену, но и на документы, подтверждающие качество.

Брендовые жидкости нередко дороже, хотя по составу могут не отличаться от бюджетных аналогов. Выбирайте товар, исходя из его качества, а не яркости этикетки.

Приобретать незамерзайку лучше заранее и в супермаркетах, где цена ниже. Заправки обычно продают её по завышенным ценам, зная, что водители вынуждены покупать продукт на месте.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

