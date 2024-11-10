Три вида автозапчастей, подверженные подделкам

Эти автозапчасти чаще всего подделывают — будьте внимательны

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Автозапчасти, подверженные подделкам, могут стать причиной серьёзных проблем для водителей и их автомобилей. Мошенники создают дешёвые копии известных брендов, что грозит не только выходом из строя машины, но и серьёзной опасностью для жизни и здоровья пассажиров. Поддельные запчасти широко распространяются на рынках, в магазинах и иногда даже в автосалонах, особенно в России, где риск приобрести фальшивку выше всего.

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Наибольшее внимание злоумышленников привлекает фальшивое моторное масло, продаваемое под видом оригинального. Его использование часто приводит к поломкам двигателей. Следом в списке подделок идёт масляный фильтр, который нельзя выбирать только по низкой цене — качественный товар не будет дешёвым. Завершают список подделок свечи зажигания, упаковка которых может выглядеть почти как оригинальная, но с дешёвыми элементами.

Покупку автозапчастей лучше осуществлять в специализированных магазинах или у официальных дилеров, избегая случайных мест. Проверка цен у разных продавцов и онлайн-ресурсов поможет лучше понять реальную стоимость деталей и избежать покупки подделки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

