Основные ошибки при смене летней резины на зимнюю

Ошибки при смене шин: как избежать проблем зимой

1:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда приходит время менять летние шины на зимние, многие автолюбители совершают одни и те же ошибки. Ключевым моментом становится соблюдение условий хранения зимних шин в межсезонье. Несмотря на обилие рекомендаций, водители часто пренебрегают ими.

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Важно помнить, что шины должны храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Балкон или сырой подвал — неподходящие места. Если шины сняты с дисков, их лучше класть горизонтально на пол, а колёса в сборе подвешивать. Нарушение условий хранения может привести к деформации и возникновению дефектов.

Установка старой резины — плохая идея, так как срок её службы ограничен. Покупка подержанных шин тоже связана с риском: они могут выглядеть аккуратно, но быть сильно изношенными. Экономия на колёсных дисках также оборачивается проблемами: деформированные диски вызывают дисбаланс, что увеличивает нагрузку на подвеску.

Игнорирование сезонной балансировки колёс — ещё одна распространённая ошибка. Без этой процедуры управляемость ухудшается, а шины изнашиваются быстрее. Также важно правильно затягивать колёсные болты или гайки. Современные шины часто имеют направленный рисунок протектора, поэтому важно следить за правильностью их установки. Затягивать крепления лучше динамометрическим ключом по схеме крест-накрест.

При выборе шиномонтажа нужно обращать внимание на такие признаки, как отсутствие очередей в час пик, состояние оборудования и порядок в помещении. Небрежность мастеров и неисправные инструменты говорят о необходимости поиска другого сервиса. Некоторые мастера ошибочно накачивают все колёса до одинакового давления, хотя передние и задние шины требуют разного уровня давления.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

