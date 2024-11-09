Какие авто имеют самую высокую вероятность скрученного пробега

Какие марки чаще страдают от скручивания пробега

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупка подержанного авто всегда связана с определёнными рисками. Среди наиболее распространённых способов обмана — скручивание пробега.

Фото: unsplash.com by Daniela Cuevas, CC0

Американские марки лидируют по числу подделок: на Chrysler и Dodge приходится 53% и 49% случаев поддельных показателей одометра соответственно. В пятёрку вошли также автомобили ГАЗ (45%), Lada (44%) и Honda (39%).

Скручивание пробега нередко встречается в таких марках, как Chevrolet, Citroen, Hyundai и Kia. Реже манипуляции фиксируются у владельцев Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Toyota и Volkswagen.

Самыми "честными" марками оказались Datsun (лишь 14% случаев), Mini (22%), Lifan (24%), Geely (24%) и Jaguar (25%).

Новички автомобильного рынка практически не подвержены подобным махинациям. Также покупатели автомобилей в официальных дилерских центрах могут не беспокоиться о поддельных данных одометра.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

