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В чёрно-белом цвете: в Японии жених и невеста сфотографировались на фоне своих автомобилей Nissan 300ZX

Авто

Вместо романтической кареты, запряжённой лошадьми, или стильного белого Rolls-Royce молодожены в Японии выбрали для свадебного фото свои личные автомобили Nissan 300ZX, сообщает The Drive. Невеста рядом с белым авто, а жених — у черного.

В чёрно-белом цвете: в Японии жених и невеста сфотографировались на фоне своих автомобилей Nissan 300ZX
Фото: thedrive. by @u_photo_k_ в Instagram is licensed under Free More info

Известно также, что молодые люди познакомились на остановке по пути с мероприятия All Fairlady, посвященного Nissan Z.

Nissan 300ZX — спортивный автомобиль, который продавался на внутреннем рынке Японии под названием Fairlady Z. Он продавался в Японии с 1983 по 2000 год, а в Соединённых Штатах с 1984 по 1996 год. Авто оснащалось передовыми технологиями.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.

Rolls-Royce Motor Cars Ltd (Роллс-Ройс) — английская компания, подразделение BMW AG, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс под маркой Rolls-Royce.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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