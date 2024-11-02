В чёрно-белом цвете: в Японии жених и невеста сфотографировались на фоне своих автомобилей Nissan 300ZX

Вместо романтической кареты, запряжённой лошадьми, или стильного белого Rolls-Royce молодожены в Японии выбрали для свадебного фото свои личные автомобили Nissan 300ZX, сообщает The Drive. Невеста рядом с белым авто, а жених — у черного.
Известно также, что молодые люди познакомились на остановке по пути с мероприятия All Fairlady, посвященного Nissan Z.
Nissan 300ZX — спортивный автомобиль, который продавался на внутреннем рынке Японии под названием Fairlady Z. Он продавался в Японии с 1983 по 2000 год, а в Соединённых Штатах с 1984 по 1996 год. Авто оснащалось передовыми технологиями.
Nissan Motor Co., Ltd. — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.
Rolls-Royce Motor Cars Ltd (Роллс-Ройс) — английская компания, подразделение BMW AG, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс под маркой Rolls-Royce.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.