Что исчезнет из автомобилей в будущем

Технологии, которые исчезнут из будущих автомобилей

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Современное автомобилестроение активно развивается, внедряя инновационные технологии и повышая комфорт водителей. Многие привычные элементы автомобилей стремительно уходят в прошлое. Например, ключ для ручного запуска двигателя уже заменён бесключевым доступом и системами распознавания лиц. Следующими могут стать зеркала заднего вида, которые, как показывает пример Lexus, уже сменяются камерами для лучшего обзора.

Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, CC BY 2.0

Традиционные механические стеклоподъёмники всё ещё можно встретить в бюджетных моделях, но с развитием технологий даже они вскоре уступят место электрическим версиям. Приборные панели также стоят на пороге изменений — их заменяют современные экраны, предоставляющие больше информации и возможностей для взаимодействия.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

