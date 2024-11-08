Что исчезнет из автомобилей в будущем

Современное автомобилестроение активно развивается, внедряя инновационные технологии и повышая комфорт водителей. Многие привычные элементы автомобилей стремительно уходят в прошлое. Например, ключ для ручного запуска двигателя уже заменён бесключевым доступом и системами распознавания лиц. Следующими могут стать зеркала заднего вида, которые, как показывает пример Lexus, уже сменяются камерами для лучшего обзора.
Традиционные механические стеклоподъёмники всё ещё можно встретить в бюджетных моделях, но с развитием технологий даже они вскоре уступят место электрическим версиям. Приборные панели также стоят на пороге изменений — их заменяют современные экраны, предоставляющие больше информации и возможностей для взаимодействия.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.