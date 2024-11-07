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Самые вместительные кроссоверы

Топ-5 кроссоверов с внушительным пространством
1:23
Авто

Топ-5 автомобилей SUV-сегмента с самыми просторными багажниками возглавил Great Wall Haval H5. Эта модель оснащена 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 127 лошадиных сил, который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Вместительность багажника впечатляет — 810 литров, а при сложенных сиденьях увеличивается до 2074 литров.

Топ-5 кроссоверов с внушительным пространством
Фото: wikipediа by Dxbma, CC BY-SA 4.0

На второй позиции расположился Jac Refine S5. Под капотом — 2,0-литровый двигатель на 136 лошадиных сил, который также сочетается с механической трансмиссией. Вместительность багажника составляет 505 литров, а при сложении сидений — до 1100 литров.

Третье место занял Nissan Terrano, оснащённый 1,6-литровым двигателем мощностью 102 лошадиные силы и механической коробкой передач. Его багажный отсек вмещает 475 литров, а при трансформации задних сидений — 1570 литров.

Четвёртое место досталось Renault Duster, а пятое — Lifan X60 с 1,9-литровым мотором мощностью 128 лошадиных сил.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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