Какие города мира признаны лучшими для автомобилистов

Топ лучших городов мира для автомобилистов

1:22 Your browser does not support the audio element. Авто

Составлен рейтинг лучших и худших городов мира для автомобилистов, основанный на 15 ключевых показателях. Основное внимание уделили инфраструктуре, безопасности и ежегодным расходам на содержание автомобиля. Вначале рассматривали сотни городов по всему миру, однако финальный список включил десятку лучших и десятку худших.

Фото: freepik.com by 4045, PDM

Первое место среди самых комфортных для водителей городов занял Калгари (Канада). На втором расположился Дубай, а третью позицию заняла Оттава (также Канада). Четвёртое место досталось швейцарскому Берну, а пятое — американскому Эль-Пасо в штате Техас. В десятку лучших вошли также Ванкувер (Канада), Гётеборг (Швеция), Дюссельдорф (Германия), Базель (Швейцария) и Дортмунд (Германия).

На вершине антирейтинга худших городов оказался Мумбаи (Индия). Второе место занял Улан-Батор (Монголия), а третье — Колката (Индия). Лагос (Нигерия) занял четвёртую строчку, пятое место досталось Карачи (Пакистан). Замкнули десятку Богота (Колумбия), Сан-Паулу (Бразилия), Мехико (Мексика), Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Москва (Россия), где основная проблема — заторы на дорогах.

Уточнения

Го́род — на­се­лён­ный пункт, имею­щий со­от­вет­ст­вую­щий ста­тус с учё­том чис­лен­нос­ти на­се­ле­ния, ха­рак­те­ра за­ня­тий своих жи­те­лей, гео­гра­фического, эко­но­мического, ис­то­рического и культурного значения. По­ря­док отнесения населённого пункта к категории города может различаться в разных государствах и устанавливается, как правило, законодательным путём.

