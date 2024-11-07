Какие города мира признаны лучшими для автомобилистов

Составлен рейтинг лучших и худших городов мира для автомобилистов, основанный на 15 ключевых показателях. Основное внимание уделили инфраструктуре, безопасности и ежегодным расходам на содержание автомобиля. Вначале рассматривали сотни городов по всему миру, однако финальный список включил десятку лучших и десятку худших.
Первое место среди самых комфортных для водителей городов занял Калгари (Канада). На втором расположился Дубай, а третью позицию заняла Оттава (также Канада). Четвёртое место досталось швейцарскому Берну, а пятое — американскому Эль-Пасо в штате Техас. В десятку лучших вошли также Ванкувер (Канада), Гётеборг (Швеция), Дюссельдорф (Германия), Базель (Швейцария) и Дортмунд (Германия).
На вершине антирейтинга худших городов оказался Мумбаи (Индия). Второе место занял Улан-Батор (Монголия), а третье — Колката (Индия). Лагос (Нигерия) занял четвёртую строчку, пятое место досталось Карачи (Пакистан). Замкнули десятку Богота (Колумбия), Сан-Паулу (Бразилия), Мехико (Мексика), Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Москва (Россия), где основная проблема — заторы на дорогах.
Го́род — населённый пункт, имеющий соответствующий статус с учётом численности населения, характера занятий своих жителей, географического, экономического, исторического и культурного значения. Порядок отнесения населённого пункта к категории города может различаться в разных государствах и устанавливается, как правило, законодательным путём.
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