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Почему рекомендуется прогревать автомобиль зимой

Нужно ли прогревать автомобиль зимой
0:51
Авто

В холодное время года рекомендуется прогревать автомобиль перед поездкой. Оптимальное время для этого — 3-5 минут. Это связано с тем, что сталь и железо сжимаются при низких температурах, и прогревание помогает избежать быстрого износа двигателя.

Нужно ли прогревать автомобиль зимой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако современные автомобили последних моделей отлично работают без необходимости прогрева, даже в морозы. Несмотря на это, многие водители предпочитают не рисковать и прогревают машину, чтобы избежать дополнительных затрат на ремонт.

Одной из альтернатив прогреванию служат специальные автомобильные одеяла, которые поддерживают температуру под капотом на 5-7 градусов выше внешней. Если автомобиль стоит в тёплом гараже, прогрев не обязателен, но не все водители имеют такую возможность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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