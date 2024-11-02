Американка чуть не осталась без водительского удостоверения: экзамен сдавала на Tesla

В США девушку, проходившую испытания на автомобиле Tesla Model Y, обвинили в использовании системы Full-Self Driving, то есть фирменного "автопилота" Tesla. Информацию об этом приводит издание Teslarati.
Изначально экзамен был признан успешно пройденным, однако на следующий день, когда девушка пришла за получением удостоверения, ей сообщили, что результаты экзамена отменены.
Экзаменатор утверждал, что во время тестирования девушка пользовалась помощью электронных ассистентов. Когда мужчине объявили, что на данном автомобиле система FSD в действительности отсутствует, экзаменатор выдвинул новый аргумент, утверждая, что нажатие на тормоза было недостаточно эффективным. Он предположил, что именно электронные системы управляли тормозами, хотя на самом деле Model Y замедлялась благодаря системе рекуперации.
В качестве окончательного аргумента экзаменатор заявил, что удостоверение не может быть выдано, поскольку у экзаменаторов нет уверенности в том, что курсант сможет управлять другими автомобилями, кроме Tesla.
Тем не менее, как отмечает издание, удалось разрешить возникшее недопонимание, хотя подобная ситуация может привести к изменениям в местных правилах проведения тестирования.
Автопилот — устройство или программно-аппаратный комплекс, ведущий транспортное средство по определённой, заданной ему траектории.
Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.