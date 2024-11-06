Антирейтинг автомобилей США: кто на первом месте

На автомобильном рынке США составлен рейтинг самых ненадёжных моделей. В "чёрный список" попали Chevrolet Camaro и Colorado, которые стали лидерами антирейтинга из-за низких показателей надёжности и частых технических проблем. Ранее в числе претендентов на звание самых ненадёжных моделей упоминались Volkswagen Atlas и Tiguan, которые получили много критики от автовладельцев.
Примечательно, что электромобили Tesla Model 3 и Model S, которые годом ранее имели негативные отзывы, на этот раз отмечены как "Рекомендуемые". Лидером среди надёжных автомобилей оказался Lexus, особенно выделяющийся усовершенствованной системой безопасности.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.