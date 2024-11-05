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Рейтинг премиум-автомобилей с доступной ценой в России

Самые доступные премиум-автомобили: рейтинг лучших
1:16
Авто

На российском автомобильном рынке составили рейтинг премиум-автомобилей с наиболее доступной ценой. Лидерами списка стали сразу два представителя бренда Smart — хэтчбек ForFour и купе ForTwo, предлагаемые в базовой комплектации за 910 тысяч рублей.

Самые доступные премиум-автомобили: рейтинг лучших
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Вторую позицию занял британский хэтчбек MINI One с двигателем объёмом 1,5 литра и мощностью 136 лошадиных сил. Его стоимость составляет 1 миллион 460 тысяч рублей.

Третье место досталось компактному кроссоверу Jeep Renegade, под капотом которого установлен двигатель объёмом 1,6 литра и мощностью 110 лошадиных сил. Цена автомобиля — 1 миллион 499 тысяч рублей.

В пятёрку вошли также MINI 5 Door и BMW 1-Series с ценой 1 505 000 и 1 600 000 рублей соответственно.

Кроме них, в топ-10 рейтинга оказались Audi A3, Mercedes-Benz A-Class, MINI Countryman, Audi A3 Sportback и BMW 2-Series Active Tourer.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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