Советы по защите кузова автомобиля зимой

Автолюбителям дали советы по защите кузова машины от коррозии в зимний период. Чтобы минимизировать ущерб от реагентов и соли на дорогах, о состоянии автомобиля стоит позаботиться заранее, ещё до наступления морозов.
Оптимальное время для диагностики и устранения повреждений — лето или осень. Важно выявить очаги ржавчины и обработать сколы. В этом поможет карандаш-корректор, который эффективно маскирует мелкие дефекты.
Кроме того, покрытие автомобиля специальным защитным слоем поможет сохранить кузов в хорошем состоянии. Эту процедуру можно провести на станции технического обслуживания при наличии необходимого оборудования. Не менее важно очищать кузов и днище машины от соли и реагентов, которые оседают на дорогах зимой и могут спровоцировать коррозию.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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