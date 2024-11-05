Советы по защите кузова автомобиля зимой

Секреты защиты автомобиля в зимний период

0:54 Your browser does not support the audio element. Авто

Автолюбителям дали советы по защите кузова машины от коррозии в зимний период. Чтобы минимизировать ущерб от реагентов и соли на дорогах, о состоянии автомобиля стоит позаботиться заранее, ещё до наступления морозов.

Фото: commons.wikimedia.org by Кэмерон Хилл, PDM

Оптимальное время для диагностики и устранения повреждений — лето или осень. Важно выявить очаги ржавчины и обработать сколы. В этом поможет карандаш-корректор, который эффективно маскирует мелкие дефекты.

Кроме того, покрытие автомобиля специальным защитным слоем поможет сохранить кузов в хорошем состоянии. Эту процедуру можно провести на станции технического обслуживания при наличии необходимого оборудования. Не менее важно очищать кузов и днище машины от соли и реагентов, которые оседают на дорогах зимой и могут спровоцировать коррозию.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

