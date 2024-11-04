Топ-6 лучших заднеприводных седанов 2024 года

В последние годы популярность автомобилей с задним приводом постепенно снижается. Тем не менее, они всё ещё имеют своих преданных поклонников. Причина в их более доступной стоимости по сравнению с полноприводными моделями и уникальными ощущениями от управления, которые отмечают многие автолюбители.
Представляем рейтинг лучших заднеприводных седанов 2024 года. На первом месте — представительский BMW 5 Series, оснащённый двигателем мощностью от 184 до 462 лошадиных сил в зависимости от модификации. Модель комплектуется восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
На второй позиции — Mercedes-Benz E-Class, оборудованный 2,0-литровым бензиновым мотором с мощностью 184 лошадиных сил и девятиступенчатым "автоматом".
Третье место занимает Cadillac CT6, под капотом которого установлен V6 двигатель объёмом 3,6 литра и мощностью 335 лошадиных сил. Он работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач.
Четвёртую строчку рейтинга занял Lexus IS с 2,0-литровым мотором и мощностью 245 лошадиных сил.
Замыкает пятёрку лучших Jaguar XE, который в зависимости от версии выдаёт от 249 до 300 лошадиных сил. Модель оснащена восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Список завершает KIA Stinger с 2,0-литровым турбомотором T-GDI, развивающим 197 лошадиных сил.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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