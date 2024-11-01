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Автогонки Formula в Валенсии отменили из-за масштабного наводнения в регионе: найдена альтернатива

1:01
Авто

11-й сезон "Формулы-1" — сезон 2024-2025 годов — начнётся 7 декабря в Сан-Паулу (Бразилия).

Автогонки Formula в Валенсии отменили из-за масштабного наводнения в регионе: найдена альтернатива
Фото: wikimapia by Morio, CC BY-SA 4.0

Предсезонный тест — важное событие в календаре чемпионата мира FIA ABB Formula E. Он позволяет проверить новые автомобили GEN3 Evo на безопасность и убедиться, насколько безопасно и эффективно используются новые технологии. Запланировано также проведение первого в истории женского теста во время этого мероприятия.

Согласно расписанию, автогонки должны были пройти с 4 по 7 ноября на трассе имени Рикардо Тормо в Валенсии (Испания). 

Но, как сообщает AutoWeek, последствия масштабного наводнения в регионе препятствуют этому событию. Поэтому организаторы решили перенести предсезонные тесты на 5-8 ноября на автодром "Харама", который расположен в 30 км от Мадрида (Испания).

Уточнения

Рикардо Тормо (7 сентября 1952, Аякор, Канальс — 27 декабря 1998 года, Валенсия, Испания) — испанский мотогонщик. Двукратный чемпион мира по шоссейно-кольцевых мотогонок MotoGP в классе 50 см3 (в 1978 и 1981 годах).

Формула-1 (Ф1, англ. Formula One, Formula 1, F1) — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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