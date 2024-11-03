Какие автомобили продаются быстрее других на вторичном авторынке

Автомобили, которые покупают сразу: узнайте, что востребовано

1:02 Your browser does not support the audio element. Авто

На вторичном авторынке автомобили продаются с разной скоростью: одни находят новых владельцев за считанные дни, тогда как для других покупателей порой приходится искать полгода. Чаще всего легче всего продать популярные модели в классическом дизайне и с хорошим оснащением — такие автомобили более привлекательны для покупателей.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 4.0

Сложности могут возникнуть при продаже редких моделей, особенно если найти запчасти для них непросто. В основном это касается брендов, которые не были официально представлены в стране. В этом случае поиск покупателя может затянуться.

По данным о продажах, самыми быстро перепродаваемыми автомобилями на российском рынке оказались LADA Largus, Chevrolet Cruze и Hyundai Solaris. Среднее время нахождения этих моделей на вторичном рынке — меньше месяца, а Hyundai Solaris при этом лидирует по скорости продаж: в среднем авто продаётся за две недели, в зависимости от состояния.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

