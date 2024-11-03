Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашние ленивые вареники, которые легко приготовить
Homo sapiens постарел на 30 тысяч лет
Как правильно укрыть растения на зиму: лучшие подручные материалы
Наши расходы в Германии должны значительно снизиться: Volkswagen ищет способы выжить в кризис
Учёные развеяли миф о бесчеловечной жестокости викингов
Кортизол и стройность: как стресс влияет на вес
Как не навредить своему коту: избегайте этих ошибок
Минимализм в интерьере: избавляемся от лишних вещей
Как выполнять горизонтальные подтягивания?

Какие автомобили продаются быстрее других на вторичном авторынке

Автомобили, которые покупают сразу: узнайте, что востребовано
1:02
Авто

На вторичном авторынке автомобили продаются с разной скоростью: одни находят новых владельцев за считанные дни, тогда как для других покупателей порой приходится искать полгода. Чаще всего легче всего продать популярные модели в классическом дизайне и с хорошим оснащением — такие автомобили более привлекательны для покупателей.

Автомобили, которые покупают сразу: узнайте, что востребовано
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 4.0

Сложности могут возникнуть при продаже редких моделей, особенно если найти запчасти для них непросто. В основном это касается брендов, которые не были официально представлены в стране. В этом случае поиск покупателя может затянуться.

По данным о продажах, самыми быстро перепродаваемыми автомобилями на российском рынке оказались LADA Largus, Chevrolet Cruze и Hyundai Solaris. Среднее время нахождения этих моделей на вторичном рынке — меньше месяца, а Hyundai Solaris при этом лидирует по скорости продаж: в среднем авто продаётся за две недели, в зависимости от состояния.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Еда и рецепты
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора Аудио 
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Авто
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше Аудио 
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Садоводство, цветоводство
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова

Ржавчина "съедает" кузов Geely Emgrand X7 уже через год, Opel Astra и Nissan Almera ржавеют чуть позже, но тоже быстро.

Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Истребитель Су-57. Таинственный русский незнакомец пятого поколения Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Последние материалы
Мука или манка для драников: что выбрать для идеального вкуса
Секреты зимовки туи: как защитить её от холода и снега
Удивительные причины появления кругов под глазами: что мы не знали
Названа группа крови, защищающая обладателей от серьезных заболеваний
Автомобили, которые покупают сразу: узнайте, что востребовано
Осень или весна: когда посадить дерево, чтобы оно быстро прижилось
Бобовые вместо мяса: когда растительный белок полезен, а когда — нет
Допустимый объём вылова креветок может увеличиться в 2025 году
В отелях Турции отрицают вспышку вируса Коксаки среди туристов
"Заболеть" станет сложнее? Минздрав хочет изменить порядок оформления больничных.
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.