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Что влияет на снижение цены автомобиля при продаже

Как избежать потери на продаже автомобиля
1:27
Авто

Когда водители покупают машину, они, как правило, надеются, что она прослужит им долгие годы. Однако иногда обстоятельства складываются так, что автомобиль приходится продавать. Есть несколько факторов, которые могут значительно снизить его стоимость.

Как избежать потери на продаже автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Отсутствие документов


Важно сохранять чеки после каждого ремонта или замены деталей. Они подтверждают качество и необходимость проведённых работ. Если документов на обновление нет, покупатель может засомневаться в надёжности машины, что скажется на её цене.

Тонировка стёкол


Стёкла, сильно затемнённые тонировкой, могут отпугнуть многих покупателей, ведь для многих важен оригинальный вид автомобиля. Поэтому лучше ориентироваться на правило, что авто должно выглядеть максимально близко к заводскому дизайну.

Низкая подвеска


Хотя тюнинг может повысить стоимость авто, слишком низкая подвеска вызывает вопросы у потенциальных покупателей, особенно опытных водителей. На дорогах постсоветских стран это может стать помехой, что также сказывается на цене.

Ксеноновые фары


Стоит помнить, что яркие ксеноновые фары могут затруднить продажу, если такая модификация не предусмотрена заводом-изготовителем. В некоторых случаях покупатели даже отказываются от сделки, не желая сталкиваться с возможными проблемами из-за несоответствия стандартам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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