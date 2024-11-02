Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова

Список автомобилей, склонных к быстрой коррозии кузова, составили, изучив рынок подержанных машин, выпущенных с 2005 по 2014 год и эксплуатировавшихся в российских мегаполисах.
На вершине антирейтинга оказался кроссовер Geely Emgrand X7, модели 2011-2013 годов выпуска: его кузов начинает ржаветь уже спустя год с начала эксплуатации.
Вторую позицию занял компактный Opel Astra 2005-2012 годов. Коррозия здесь проявляется на нижних частях дверей, арках колёс, капоте и днище.
Третье место досталось Nissan Almera 2005-2006 годов: ржавчина появляется через 3-4 года использования.
На четвёртом месте — Mazda 6, выпущенная с 2005 по 2008 год. Для этой модели характерно появление коррозии через 4-5 лет.
Замыкает топ-5 Ford Mondeo 2006-2010 годов. Коррозия у него появляется позднее, чем у других, — через 5-6 лет эксплуатации.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.