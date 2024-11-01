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Спустя восемь лет пропавшие элитные авто британских владельцев нашлись в Таиланде

Авто

35 транспортных средств общей стоимостью более 6 миллионов фунтов стерлингов возвращены из Таиланда британским владельцам в рамках операции "Титан», сообщает The Drive со ссылкой на The Guardian.

Спустя восемь лет пропавшие элитные авто британских владельцев нашлись в Таиланде
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Восемь лет назад эти автомобили были приобретены мошенническим путем и в течение нескольких дней отправлены в Бангкок.

Но почему преступники остановили выбор на автомобилях из Великобритании? По словам Интрани Сумавонга, старшего прокурора отдела международных отношений Таиланда, это связано с тем, что авто праворульные, как и тайские автомобили. Кроме того, чиновник рассказал The Guardian, что тайцы "любят владеть дорогими автомобилями" и "в Таиланде существует очень большой рынок таких автомобилей".

Большинство автомобилей были спортивными машинами среднего и высокого класса, такими как Nissan GT-R, BMW M4 и Porsche Boxster. Среди них были даже Civic Type R и Mustang с откидным верхом.

Однако бесспорным жемчужиной коллекции был Lamborghini Huracan Spyder. Большинство автомобилей были украдены у дилеров, но Lambo был украден у человека, который занимался прокатом суперкаров.

Уточнения

Суперка́р (от англ. super — «сверх» и car — «автомобиль») — условно выделяемый подкласс (верхний сегмент) более широкого класса спортивных автомобилей.

Фунт сте́рлингов — денежная единица Великобритании, одна из основных резервных валют мира.  

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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