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Причины и меры предотвращения разноса дизельного двигателя

Спасаем мотор: что делать при разносах дизельных двигателей
1:41
Авто

Многие автолюбители называют дизельные двигатели "дьявольскими моторами", и это прозвище неслучайно. В первую очередь, такие моторы выделяются высокой громкостью работы, что вызывает определённый дискомфорт. Помимо этого, дизели известны тем, что выбрасывают в атмосферу больше вредных веществ, хотя с каждым годом такие двигатели становятся всё более экологичными.

Спасаем мотор: что делать при разносах дизельных двигателей
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, CC BY-SA 4.0

Но самой серьёзной проблемой остаётся риск так называемого "разноса" — нештатного ускорения работы двигателя, при котором обороты растут хаотично и неконтролируемо. Такой сбой сопровождается громким шумом, обильной копотью и, в некоторых случаях, возгоранием. Если разнос случается на стоянке, двигатель будет работать на пределе до тех пор, пока не выйдет из строя. Если же это произойдёт во время движения, ситуация становится ещё более опасной: автомобиль может резко ускориться, и водитель рискует не справиться с управлением, что может привести к аварии.

Чтобы избежать разноса, рекомендуется регулярно проходить профилактическое обслуживание на станциях техосмотра, а также внимательно следить за состоянием топливного насоса и регулятора оборотов двигателя. Важно также избегать скопления масла во впускном тракте, так как это может стать катализатором сбоя.

Если разнос уже начался, водитель должен быстро убрать ногу с педали газа, перевести коробку передач в нейтральное положение и осторожно начать торможение, прижимаясь к обочине. Эти действия помогут избежать тяжёлых последствий и обезопасить пассажиров и себя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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