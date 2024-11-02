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Почему лучше ориентироваться на моточасы, а не на пробег при замене масла

Авто

Сроки замены моторного масла всегда указываются производителем в инструкции к автомобилю, и для каждой страны они могут варьироваться в зависимости от климата. Однако, как объяснил моторист крупного автосервиса, слепо следовать этому показателю, ориентируясь на пробег в 10 тысяч километров, не всегда правильно.

Почему лучше ориентироваться на моточасы, а не на пробег при замене масла
Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Дело в том, что у разных производителей сроки замены моторного масла могут быть в пределах от 10 до 15 тысяч километров. Но в условиях частых простоев на холостом ходу, например, в пробках, износ двигателя значительно возрастает. Это время «простоя» не отражается на пробеге, но двигатель продолжает работать, подвергаясь нагрузкам.

Поэтому лучше ориентироваться на моточасы, которые более точно отражают реальную работу двигателя. В некоторых автомобилях счетчики моточасов устанавливаются на заводе, но можно приобрести их отдельно практически в любом автомагазине.

Также важно помнить, что для России производители снижают рекомендованный интервал замены технических жидкостей. Для российских условий оптимально менять масло не дожидаясь пробега в 10 тысяч километров, а делать это раньше, после 7,5 тысяч километров пробега.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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