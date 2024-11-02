Возраст и состояние шин: почему важно выбирать новые покрышки

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Автомобильные шины — важнейший элемент безопасности, ведь именно они единственные соприкасаются с дорогой. Начальник отдела технической поддержки АО "Кордиант" Алексей Стасюк рассказал почему предпочтение стоит отдавать новым покрышкам и на что обратить внимание при выборе.

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Во-первых, возраст шин имеет значение. Компоненты резиновой смеси со временем теряют свои свойства. В течение гарантийного периода (обычно 5 лет с даты производства) шины сохраняют характеристики, но позже эластичность снижается, что ухудшает сцепление. Если шинам больше 10 лет, их лучше не использовать, даже если они не эксплуатировались. Дата производства указана на боковине шины четырьмя цифрами, указывающими номер недели и год производства.

Во-вторых, шины с повреждениями или ремонтом менее надежны. Ремонт, например, с помощью жгутов или пластырей, может быть выполнен некачественно, и такие шины могут не выдержать нагрузок.

Третьим важным моментом является правильное хранение шин. На складах соблюдают строгие условия хранения, поддерживая оптимальные уровень влажности и температуру. При хранении дома длительное воздействие солнца или тепла может привести к повреждениям. Проблема в том, что такие скрытые дефекты могут проявиться уже в эксплуатации, вызывая вибрации или даже внезапный выход шины из строя, что особенно опасно на высокой скорости.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном.

