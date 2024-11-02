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Какие авто на вторичном рынке сохраняют ресурс после 370 тыс. км

2:03
Авто

На вторичном рынке можно найти авто, которые сохраняют ресурс даже после 370 тыс. км пробега. Многие из таких моделей не представлены в РФ, но есть исключения.

Какие авто на вторичном рынке сохраняют ресурс после 370 тыс. км
Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), CC BY-SA 4.0

Лидерами по долговечности стали модели класса SUV, такие как Toyota Highlander, Lexus GX, Chevrolet Tahoe и Honda Pilot. Однако их высокая цена остаётся барьером для многих покупателей.

Среди более доступных моделей выделяется компактный кроссовер Honda CR-V, занявший 11-е место в рейтинге. Более половины машин этого типа на вторичном рынке — в возрасте 12-13 лет с пробегом до 200 тыс. км. В России их стоимость составляет 1,2-2,2 млн рублей, что делает их привлекательными для потребителей.

В своё время в РФ продавались Honda CR-V с атмосферными двигателями объемом 2,0 и 2,4 литра (серии R и K). Двухлитровый вариант в США не предлагался, но 2,4-литровый мотор, по мнению экспертов, может выдерживать пробеги до 400 тыс. км. До 2014 года он комплектовался 5-ступенчатой АКПП, и этот дуэт зарекомендовал себя как надежный.

Сопоставимый по размеру Toyota RAV4, также популярный в РФ, занял более низкие позиции в рейтинге.

В топ долговечных автомобилей вошли и другие модели, такие как Ford Expedition, Nissan Pathfinder, Mazda CX-9, Acura MDX и Cadillac Escalade. Эти автомобили тоже представлены на российском рынке и известны своим длительным сроком службы, но их обслуживание обходится дороже, а запчасти сейчас найти труднее. В этом плане Honda CR-V остаётся более выгодным вариантом на вторичном рынке.

Уточнения

Honda CR-V — компактный кроссовер, выпускающийся компанией Honda с 1995 года. Аббревиатура CR-V для европейских рынков расшифровывается как Compact Recreational Vehicle, что в переводе с англ. означает «компактный автомобиль для отдыха» (на природе). Для Японии — Comfortable Runabout Vehicle.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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