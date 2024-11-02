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Вариатор или АКПП: стоит ли переплачивать за экономичность

Авто

В последние годы автопроизводители все чаще устанавливают вариаторы вместо классических гидромеханических коробок передач. Вариатор имеет свои преимущества, такие как плавное переключение передач, что способствует экономии топлива. Однако у него есть и существенные недостатки, которые перечислили эксперты.

Вариатор или АКПП: стоит ли переплачивать за экономичность
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Во-первых, динамические характеристики вариатора сравнительно низкие, так как он не передает высокий крутящий момент на колеса. Это ограничение связано с тем, что электроника снижает ускорение для защиты КПП от износа. Поэтому вариатор редко ставят на спортивные автомобили и мощные внедорожники.

Кроме того, владельцам машин с вариатором нужно избегать резких разгонов и длительных пробуксовок — иначе трансмиссия может перегреться и выйти из строя. Рекомендуется также менять трансмиссионную жидкость каждые 40 тысяч километров, чтобы снизить износ агрегата.

Еще один минус — высокие расходы на ремонт. Замена и ремонт деталей вариатора обходятся дорого, а найти специалиста, готового провести такой ремонт, непросто. К тому же запчасти для вариаторов встречаются нечасто, что может усложнить обслуживание. Вариаторные автомобили также имеют ограничения по буксировке прицепов и других транспортных средств, и их труднее продать по сравнению с автомобилями с классической АКПП.

Уточнения

Вариа́тор устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. Изменение передаточного отношения может производиться автоматически, по заданной программе или вручную. В автомобилестроении имеет обозначение CVT (англ. Continuously Variable Transmission).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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