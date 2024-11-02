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Подорожание ОСАГО в 2025 году и что это значит для автовладельцев

1:49
Авто

Каждый год стоимость обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) продолжает расти, и 2025 год не станет исключением. По словам экспертов, повышение цен на ОСАГО связано с рядом экономических факторов и станет ощутимой статьей расходов для автовладельцев.

Подорожание ОСАГО в 2025 году и что это значит для автовладельцев
Фото: freepik.com by xb100, PDM

Основная причина грядущего подорожания ОСАГО — резкий рост цен на запчасти для иномарок, которые подорожали на 30-40%.

Эксперт компании "Передовые Платежные Решения" Лидия Мигаль отмечает: "ОСАГО в 2025 году может подорожать на 10%. Это объясняется ростом стоимости иностранных запчастей, что напрямую влияет на рынок страхования".

Дополнительное давление на цену оказывают удорожание новых автомобилей, колебания курса валют и логистические трудности. Но у подорожания ОСАГО есть и положительная сторона — ожидается увеличение компенсаций по полисам. По словам Мигаль, средний размер выплат по ОСАГО увеличится, так как более дорогие запчасти повышают общую сумму покрытия полисом.

На данный момент средняя стоимость ОСАГО для легковых автомобилей категории B составляет около 7000 рублей, что на 7% выше, чем в прошлом году. В связи с этим часть водителей отказывается от страховки, ведь штраф за её отсутствие составляет всего 800 рублей.

Таким образом, в 2025 году автовладельцам стоит готовиться к росту стоимости ОСАГО. Учитывая влияние множества факторов — от валютных курсов до цен на запчасти, — планирование бюджета на страхование поможет избежать неприятных сюрпризов.

Уточнения

Страховка — система экономических отношений, имеющая целью возмещение убытков от каких-либо случайных событий;

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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