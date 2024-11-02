Когда замена масла в КПП уже не поможет

1:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Замена жидкости в коробке передач — одна из тех процедур, которую водители часто откладывают, недооценивая её важность. Однако своевременная замена рабочей жидкости критически важна для долгой и бесперебойной работы трансмиссии.

Фото: Wikipedia by Pommeau, CC BY-SA 4.0

Масло в коробке передач обеспечивает смазку и защиту механизмов от износа, перегрева и коррозии. Со временем его свойства ухудшаются, оно накапливает загрязнения и образует отложения, что может привести к поломке трансмиссии.

Руководитель автосервиса FIT SERVICE Дмитрий Козловский пояснил почему важно соблюдать регламент замены жидкости и как часто её менять. Для вариаторов это раз в 30-40 тыс. км, для автоматических коробок передач — раз в 40-50 тыс. км, для механических — раз в 60-80 тыс. км.

Козловский отметил, что нужно соблюдать рекомендации производителя и не бояться полной замены жидкости, если это предусмотрено. В некоторых автомобилях используется метод вытеснения, который эффективно выводит старую жидкость из системы.

Автомобили с фильтрами для трансмиссионного масла требуют замены этих фильтров при каждом техобслуживании, так как засоренные фильтры приводят к "голоданию" масляного насоса и ускоренному износу коробки.

Часто водители обращаются на замену масла в КПП только при появлении симптомов, таких как вибрации или шумы, что указывает на перепробег и несоблюдение регламента. В таких случаях даже качественная замена жидкости может не помочь, а иногда усугубляет проблему. Чтобы избежать поломок, важно вовремя проходить техобслуживание, подчеркивает эксперт.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. Элемент трансмиссии колёсных и гусеничных транспортных средств, предназначенный для расширения диапазона частоты вращения и крутящего момента применяемого двигателя, возможности реверсивного движения, длительного отсоединения работающего двигателя от трансмиссии.

