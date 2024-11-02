Новый мотор и вариатор: что нужно знать о ТО Lada Vesta NG

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Весной 2024 года АвтоВАЗ обновил техническое оснащение Lada Vesta NG, и теперь модель доступна с новым двигателем ВАЗ 21179 1.8 EVO объемом 1,8 литра, который сочетается с вариаторной коробкой передач китайского производства. Недавно стали известны и актуальные расценки на техническое обслуживание этого автомобиля.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

По информации на официальном сайте компании, обслуживание Vesta NG с этим двигателем и вариатором обойдется россиянам дороже. Первый технический осмотр (при пробеге 14,5-15,5 тыс. км или через год) будет стоить 11 300 рублей. Следующее ТО, на пробеге 29,5-30,5 тыс. км, уже обойдется в 12 500 рублей. Третий техосмотр при пробеге 44,5-45,5 тыс. км стоит заметно больше — 28 400 рублей.

Четвертое ТО (59,5-60,5 тыс. км) будет дешевле, его стоимость составит 12 500 рублей, но пятое (около 74,5-75,5 тыс. км) возрастет до 14 900 рублей. Самым дорогим станет шестой техосмотр (89,5-90,5 тыс. км) с ценой 36 000 рублей.

Стоит отметить, что владельцы Lada Vesta NG с механической коробкой передач смогут сэкономить на ТО около 1,5-2 тыс. рублей за каждую процедуру.

Уточнения

Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) — комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании, а также по восстановлению работоспособности.



